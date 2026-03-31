La mamma e la fidanzata di Santo Romano incontrano il Forum dei Giovani

Oggi, a Maddaloni, si è svolto un incontro importante organizzato dal Forum dei Giovani, dedicato alla memoria di Santo Romano e alla riflessione sulla violenza tra i giovani. Grazie all’impegno e alla dedizione del Forum, l’evento guidato da Annapia Morgillo, con il supporto di Siria Napolitano, ha offerto uno spazio sicuro e accogliente in cui ascoltare, confrontarsi e condividere emozioni, trasformando il dolore in riflessione e consapevolezza.

Tra gli interventi, significativo è stato quello di Annarita Santangelo, Assessore all’Istruzione e alla Politica Giovanile, che ha sottolineato l’importanza di educare i giovani al rispetto e alla responsabilità. Il primo eletto del Forum, Pasquale Gazzillo, insieme ad altri consiglieri come Domenico Ughetto, hanno evidenziato come ogni giovane sia socialmente responsabile e come le proprie azioni possano fare la differenza nella comunità.

Gli interventi di Mena de Mare (mamma di Santi) e Simona Capone (fidanzata di Santo) hanno reso tangibile il dolore della perdita, mentre la presentazione del libro sulla vicenda ha mostrato quanto poco possa bastare perché una discussione degeneri e quanto sia importante affrontare i conflitti con empatia e consapevolezza.

La giornata ha confermato quanto il Forum dei Giovani di Maddaloni sappia trasformare iniziative locali in momenti concreti di riflessione e cambiamento, coinvolgendo attivamente la comunità e mostrando come i giovani possano essere protagonisti di un percorso positivo. Grazie a iniziative come questa, il Forum riesce a dare voce alle storie che contano, a sensibilizzare sui temi importanti e a dimostrare che anche il contributo dei singoli può avere un impatto reale e duraturo sul territorio.