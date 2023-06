La Museum Week 2023 ha inizio! La Reggia di Caserta, Museo del MiC, segnala per la Giornata Mondiale dell’Ambiente il progetto “La marmellata delle Regine”

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare” (Andy Warhol)

Un aforisma che ben si adatta alla Giornata dell’Ambiente che ricorre oggi, 5 giugno, in concomitanza della quale prende il via la decima edizione di MuseumWeek 2023.

Con oltre 60.000 partecipanti, provenienti da oltre 100 Paesi, è considerata la settimana internazionale ufficiale dei musei.

Dal 5 all’11 giugno, 7 temi, 7 hashtag per cogliere, attraverso la lente dell’arte, la bellezza e la delicatezza del mondo naturale ed essere spinti a preservare la flora e la fauna che ci circondano.

Nell’ambito di un progetto internazionale sostenuto dall’Unesco che dal, 2014, promuove la cultura e l’arte dei musei sulle piattaforme dei social media, ogni giorno della settimana è dedicato a un tema specifico, allo scopo di affrontare da parte delle istituzioni culturali coinvolte e il pubblico connesso la questione ambientale.

I temi guida di questa edizione richiamano la nostra attenzione sulla salvaguardia del pianeta, la cultura storica e sociale del cibo e le ricadute ambientali delle scelte alimentari, la salute degli oceani, le energie rinnovabili e il ruolo delle nuove tecnologie e dei musei, intesi come presìdi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, nella difesa dell’ambiente.

Con la Giornata Mondiale dell’#AmbienteMW, i Musei sono invitati a mettere in evidenza le loro iniziative e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il nostro pianeta.

Anche la Reggia di Caserta aderisce a questo appuntamento, tra quelli previsti dalla MuseumWeek 2023, segnalando il progetto “La marmellata delle Regine”.

Promosso dall’Associazione Gianluca Spina, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, il Museo Reggia di Caserta è tra i finalisti del “Premio Gianluca Spina – Categoria Sostenibilità”.

Per il terzo anno consecutivo, il progetto di raccolta degli agrumi del Parco Reale (destinati fino a qualche anno fa alla naturale marcescenza in terra o allo smaltimento oneroso da parte del Museo) di produzione e commercializzazione, in linea con l’Agenda 2030, mira a promuovere l’economia circolare basata sulla riduzione degli scarti e si impegna nel contrasto dei fenomeni di emarginazione e marginalizzazione con un programma di sviluppo solidale.

I proventi derivanti dalla vendita delle conserve (commercializzate con il doppio brand, quello della Reggia e quello de “le Ghiottonerie di Casa Lorena” – 3000 sono stati i barattoli prodotti e tutti venduti attraverso l’e-shop delle Ghiottonerie, nei punti vendita del Museo e nei temporary shop), sono destinati alle donne in uscita da situazioni di violenza e in condizioni di particolare difficoltà.

La Reggia di Caserta, Museo del MiC, contribuisce ai percorsi di autonomia promossi dalla Cooperativa E.V.A., con il buon utilizzo dei beni confiscati (il laboratorio che produce le marmellate è in un bene confiscato alle mafie) e pratiche di economia circolare.

L’iniziativa è realizzata dalle donne del laboratorio Le Ghiottonerie di Casa Lorena, Centro antiviolenza all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe, gestito dalla suddetta EVA Cooperativa Sociale.

Un progetto che ha mostrato la forza di partnership collaborative inedite come quella attivata tra l’Istituto culturale e un Ente no profit con la possibilità di rendere concreta e attuabile un’esperienza di economia circolare e solidale.

Due gli obiettivi raggiunti:

– Diffusione di un messaggio alternativo alla consueta narrazione delle donne sopravvissute alla violenza.

La capacità di riuscire ad avere autonomia economica attraverso il lavoro e quindi un ribaltamento della vittimizzazione e una spinta a liberarsi, denunciare, interrompere le relazioni violente;

– mostrare la sostenibilità di un’attività imprenditoriale: contenere i costi per la Reggia dello smaltimento oneroso delle arance destinate al macero, produrre marmellate di qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente, facilmente commercializzabili perché portatrici di una molteplicità di valori.

Moltiplicate le opportunità di lavoro per le donne occupate, grazie ad un progetto che si è rivelato una buona prassi capace di tenere insieme giustizia sociale ed ambiente nel promuovere cultura e produttività in un territorio complesso.