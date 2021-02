La neve non ferma la Casertana, il derby del menti lo vincono i lupi

Una giornata molto intensa quella appena conclusa in serie c. Tra la sorpresa generale, in questa giornata non ci è stato neanche un pareggio. Il Catania continua la propria scalata battendo per 1-0 il Francavilla, perde invece il Bisceglie in quel di Palermo e resta ancora bloccato in piena zona rossa. Vittoria pesante per l’Avellino che vince il derby contro la Juve Stabia e sorpassa il Bari in classica, bene la Casertana nella sfida play off contro il Teramo, finisce 2-0 coj gli ospiti che termineranno la gara in nove.

Risultati: Catania-Virtus Francavilla 1-0, Foggia-Catanzaro 0-2, Palermo-Bisceglie 3-1, Potenza-Ternana rinviata, Viterbese-Cavese 1-0, Juve Stabia-Avellino 0-1, Paganese-Vibonese 2-1, Monopoli-Turris 3-1, Casertana-Teramo 2-0.

Classifica: