La Normanna piazza il più importante ‘colpo’ dell’anno: rinnovata la partnership con Unicredit S.p.A.

La Normanna Aversa Academy, realtà di pallavolo militante nel campionato di Serie A3, ha messo a segno uno dei colpi di ‘mercato’ più importanti degli ultimi mesi, rinnovando anche per il 2021 la partnership con UniCredit, gruppo bancario paneuropeo che ha sposato il progetto sportivo e sociale della società di volley di Aversa. In un momento storico delicato, caratterizzato dalla pandemia del Covid-19, Normanna Academy e UniCredit puntano sul futuro, lavorando gomito a gomito per rilanciare lo sport nella nostra Regione. La sponsorizzazione infatti nasce con l’intento di sviluppare un’idea innovativa di ‘fare squadra’, collaborando per la crescita dei giovani campioni del territorio e per permettere a decine di ragazzi di dare libero sfogo alla loro creatività anche grazie alla pallavolo e al gioco di squadra. Quello della Normanna Aversa Academy è un ‘brand’ giovane che sta crescendo anno dopo anno e che grazie alla Serie A sta portando i colori della città di Aversa, e quelli dell’intera Campania, in giro per l’Italia. Ed per questo che UniCredit ha deciso di esserci, per sostenere con forza una bella speranza della nostra terra. E questo è solamente un inizio, il primo passo verso un futuro che sarà ancora più vincente.

“Abbiamo apprezzato il progetto della Normanna Aversa Academy fin da subito – ha spiegato Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit -. L’idea di creare un settore giovanile, aperto a tutti i ragazzi del territorio, per poter praticare uno sport di squadra ci è piaciuta proprio per il forte impatto sociale. Educare infatti al rispetto delle regole e alla cultura della convivenza attraverso lo sport è davvero una grande ambizione. Proprio per questo UniCredit vuole aiutare Normanna Aversa Academy a raggiungere questo importante obiettivo in favore del territorio di Aversa e dei comuni limitrofi. Ringrazio Cosimo Lio, Responsabile Private Sud di UniCredit per aver creduto in questa importante progetto e auspichiamo che anche altri attori del territorio possano condividere lo spirito di questa iniziativa per aiutare questa realtà a raggiungere questo importante obiettivo sociale prima che sportivo”.