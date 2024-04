. La Paperdi Caserta saluta la B Nazionale con il match contro la Bakery Basket Piacenza

Arriva il momento dell’ultima uscita stagionale al PalaPiccolo. La Paperdi Caserta saluta la B Nazionale con il match valido per la trentaquattresima giornata contro la Bakery Basket Piacenza, ancora in lotta per un piazzamento nei playoff che potrebbe sfumare in caso di sconfitta in Campania. Alla squadra di Ciro Dell’Imperio non sono bastate le quattro vittorie nelle ultime sei partite per evitare un’amara retrocessione, ma vuole lasciare un ultimo bel ricordo nell’impianto di viale Medaglie d’Oro e abbracciare il proprio pubblico per far sì che la sfida del 21 aprile alle 18.00 diventi l’inizio di una pronta risalita.

Per coach Ciro Dell’Imperio «quella di domani sarà sicuramente una partita particolare. È stata una settimana difficile, surreale sotto tanti punti di vista. Siamo sicuramente amareggiati e dispiaciuti dalla retrocessione. Anche avendo giocato una gran bella partita su un campo difficile come quello di Sant’Antimo, aver portato a casa i due punti purtroppo non è servito a nulla nel momento in cui Salerno, negli ultimi secondi, ha portato la partita a casa e, quindi, aritmeticamente ci condannava alla retrocessione in B interregionale.

Chiaramente – continua il tecnico – sappiamo che domenica verrà Piacenza, in corsa per un obiettivo importante e proverà a fare la sua miglior partita. Noi dobbiamo essere bravi ad avere la voglia di continuare a portare in campo il nostro lavoro, in primis per noi stessi, per la proprietà e per i nostri tifosi che da quando siamo tornati al palazzetto non ci hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro sostegno. Quindi – conclude Dell’Imperio – domani onoreremo dal primo al quarantesimo minuto la partita contro Piacenza».

Coppia lombarda per la sfida di domani pomeriggio. Come primo arbitro è stato designato Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano), affiancato da Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese). Terzetto napoletano al tavolo con Bruno Senese al segnapunti, Emanuela Ragucci al cronometro e Laura Barone ai 24 secondi.

La diretta del confronto sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

La trentaquattresima ed ultima giornata del girone A di Serie B si disputerà tutta in contemporanea alle ore 18.00. Assieme a Caserta-Piacenza palla a due per Fiorenzuola Bees-Lissone Interni Brianza Casa Basket, Rimadesio Desio-Gema Montecatini, Del Fes Avellino-Lars Virtus Arechi Salerno, Fabo Herons Montecatini-Logiman Pallacanestro Crema, Akern Libertas Livorno-Caffè Toscano Pielle Livorno, BPC Virtus Cassino-SAE Scientifica Legnano, NPC Rieti, Solbat Piombino e Paffoni Fulgor Omegna-Geko PSA Sant’Antimo.

Questa la classifica: Caffè Toscano Pielle Livorno 56, Akern Libertas Livorno 52, Fabo Herons Montecatini 48, Gema Montecatini 38, Del Fes Avellino 36, Bakery Basket Piacenza, Solbat Piombino, Geko PSA Sant’Antimo 34, SAE Scientifica Legnano 32, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Logiman Pallacanestro Crema, Paffoni Fulgor Omegna, Fiorenzuola Bees 30, Rimadesio Desio 26, BPC Virtus Cassino 24, NPC Rieti 22, Lars Virtus Arechi Salerno 19*, Paperdi Caserta 16.