La pizza del pluricampione del Mondo, Vincenzo Varlese, arriva a Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La pizza del pluricampione del Mondo Vincenzo VARLESE arriva nella città di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 20:00, il Maestro presenterà al pubblico la sua ultima grande realtà. “Dalla tradizione all’innovazione”, questo lo slogan che accompagna l’apertura di “Gioielli di Gusto” di Vincenzo Varlese che mira ad essere un punto di riferimento nella splendida città sammaritana.



Il Maestro vanta una lunga storia di riconoscimenti, ha partecipato e vinto in concorsi italiani e internazionali con il suo talento e la sua maestria, in differenti categorie. Dopo oltre 40 anni di studi, ricerche e sperimentazioni, Varlese ha compreso che un’alimentazione sana nasce sempre dall’attenzione ai dettagli, dalla cura con cui scegliamo gli ingredienti e dalla professionalità con la quali li utilizziamo.

Da qui la scelta di utilizzare farine macinate a pietra biologiche, niente di raffinato, con delle miscele sue per creare una pizza di altissima qualità e facilmente digeribile. Dalle sue sperimentazioni è nata anche la pizza gourmet di Vincenzo Varlese, un prodotto sano, genuino e dal sapore eccezionale, che porta in tavola combinazioni uniche e inaspettate. Infine, per la prima volta, sarà presentata la “Pizza in 3D” del Maestro Varlese.



Inaugurazione giovedì 16 gennaio 2020, ore 20, “Vincenzo Varlese – Gioielli di Gusto”, Santa Maria Capua Vetere (Ce), via Vittorio Emanuele II, n° 157/159/161. Telefono: 0823 134 1166.