La ’prima’ di D’Alessio, 40 euro per un parcheggio e sosta selvaggia.

Falco: gli speculatori sguazzano nel disastro del centrosinistra, grave danno d’immagine per la città

«Le speculazioni a cui stiamo assistendo in queste ore sono il risultato di otto anni di non amministrazione della città di Caserta. Siamo stati facili cassandre nell’anticipare che la carenza di parcheggi sarebbe stata una spina nel fianco per la stagione dei grandi eventi nella nostra città. Mentre la macchina organizzativa privata della prima serata di Gigi D’Alessio si conferma impeccabile i ‘lasciti’ del centrosinistra alla città creano disagi e polemiche. I 40 euro che molti fan di D’Alessio sono stati costretti a pagare per parcheggiare la loro auto con le conseguenti polemiche hanno sporcato l’immagine di una serata perfetta per la nostra città portando fuori dai confini nostrani quello che tutti i casertani sanno: 8 anni di centrosinistra hanno affossato il capoluogo. Non solo il danno d’immagine ha penalizzato Caserta, ma anche alcuni comportamenti di automobilisti indisciplinati contenuti solo dall’ottimo lavoro svolto dalla municipale. La sosta selvaggia su viale Ellittico delle auto ha rischiato di creare imbuti che potrebbero rivelarsi pericolosi in caso di problemi quando c’è un numero di persone così elevato. La sfida del centrodestra deve essere quella di restituire servizi alla città: basterebbe davvero poco perché il sogno de La Rambla casertana diventi realtà». Lo dichiara il segretario di Forza Italia Caserta Paolo Falco.