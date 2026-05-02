La Primavera della Bolla: in bici tra acqua nascosta e paesaggi urbani

Parte sabato 9 maggio “La Primavera della Bolla – Per la conoscenza della natura di Partenope”, un’iniziativa che intreccia mobilità sostenibile, pratiche artistiche e consapevolezza ambientale, inserita nella 32esima edizione del Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli. Il progetto propone un’esperienza immersiva lungo un itinerario poco conosciuto della città, seguendo il corso dell’acqua che da secoli ne modella il territorio. La giornata inaugurale prende forma in una pedalata collettiva che partirà alle ore 10 da Porta Capuana, attraversando l’area orientale fino a Volla, con tappe a Poggioreale e al Galeone, per poi rientrare a Napoli passando per Botteghelle. Un percorso pianeggiante, accessibile anche ai meno allenati, che diventa occasione per esplorare una rete nascosta di canali, sorgenti e falde acquifere, fondamentale per l’equilibrio ecologico urbano ma oggi minacciata dalla pressione edilizia. Promosso dal Goethe-Institut Napoli insieme al Laboratorio Architettura Nomade e al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, il progetto coinvolge artisti e ricercatori in un intervento partecipativo dal titolo “A valle”. Attraverso microattivazioni – istruzioni per osservare, ascoltare e raccogliere tracce del territorio – i partecipanti saranno guidati in un’esperienza condivisa di esplorazione sensibile del paesaggio. La pedalata si concluderà con un laboratorio presso il LAN, momento di confronto e rielaborazione collettiva. Nei giorni successivi, materiali e testimonianze confluiranno in una mostra-archivio aperta al pubblico, restituendo una narrazione plurale del territorio. “La Primavera della Bolla” si propone così come un invito a ripensare Napoli a partire dall’acqua, promuovendo una nuova consapevolezza ambientale e un dialogo concreto sulle politiche urbane sostenibili.

Maggiori informazioni: info@urbanorurale.it / +39 352 0295749 (WhatsApp)