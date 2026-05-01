Muore appena dimesso: malore fatale a pochi metri dal San Luca

Tragedia a Vallo della Lucania, dove un uomo di 78 anni è deceduto pochi minuti dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’Ospedale San Luca. L’anziano, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza a causa di difficoltà respiratorie, riconducibili a un possibile scompenso cardiaco. Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti clinici, i medici ne avevano disposto la dimissione. Tuttavia, appena lasciata la struttura sanitaria, l’uomo si è improvvisamente accasciato a solo poche decine di metri dall’ospedale. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Sulla vicenda sono stati avviati accertamenti per chiarire le condizioni cliniche del paziente al momento della dimissione e per stabilire le cause del decesso.