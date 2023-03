La Reggia di Caserta, continua ad essere sold out, bene i monumenti del Napoletano

La Reggia di Caserta conferma la sua attrattività, fa registrare ottimi numeri con tantissimi ingressi, anche per le nuove sale dedicate a Vanvitelli inaugurate in settimana, e si piazza tra i primi 5 siti di cultura d’Italia nella Domenica al Museo. Lo conferma il Mic in una nota.

Questi alcuni dati per quel che concerne, vari monumenti poi oltre alla Reggia di Caserta, ci sono anche altri monumenti nel complesso infatti sono stati 9711 gli accessi registrati alla Reggia di Caserta.

A guidare la classifica però c’è l’Area archeologica di Pompei 20.291; Parco archeologico del Colosseo-Anfiteatro Flavio 12.537; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 12.061; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.800; Reggia di Caserta 9.711; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 7.373; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.008; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 6.301; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.170; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.000; Villae – Villa d’Este 5.731; Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea 5.391; Certosa e Museo di San Martino 5.048; Musei Reali di Torino 4.060; Villae – Villa Adriana 3.773.

Queste giornate contribuiscono ad aumentare la consapevolezza del valore inestimabile dei luoghi della cultura statali che sono le fondamenta della nostra identità