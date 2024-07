La Reggia di Caserta finalista del premio City’Scape Award

Il giorno 8 luglio si sono conclusi i lavori della Giuria che si è riunita per la valutazione dei progetti candidati al prestigioso Premio City’Scape Award 2024.

La Reggia di Caserta è risultata finalista tra i 242 progetti candidati nella sezione relativa a parchi e giardini storici, con il Piano di conservazione e gestione programmata del Parco reale della Reggia di Caserta, i due interventi relativi alla riqualificazione della Via d’Acqua attraverso l’intervento di rinnovo integrale del primo filare dei lecci, e la gestione sostenibile delle praterie ai fini del contributo alla biodiversità.

“Questa notizia gratifica l’impegno di noi tutti”, dichiara il Direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, “ma soprattutto costituisce un significativo riconoscimento al complesso lavoro del Servizio Salvaguardia e Valorizzazione del Parco reale in collaborazione con il dipartimento DISTAL dell’Università di Bologna e del dipartimento DIA dell’Università Federico II di Napoli, della ditta Royal e di tutta la squadra che opera per la riqualificazione del patrimonio vegetale. Abbiamo affrontato il tema del parco con il massimo rigore scientifico e metodo operativo in un’ottica di programmazione a medio e lungo termine. Essere tra i finalisti è un onore, auguriamoci anche il premio”.

Il Premio City’Scape Award, nella qualificata partecipazione di progetti provenienti da ogni angolo del mondo, conferma la propria mission nel voler porre in luce le best practices nell’ambito dei più diversi ambiti dell’architettura del paesaggio.

La premiazione si svolgerà il 12 luglio 2024 durante il City’Scape Symposium, nella preziosa cornice del Salone d’Onore della Triennale di Milano e tutti i progetti candidati saranno esposti il 12 luglio nella videomostra nel Teatro Agorà della Triennale di Milano.