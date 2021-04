Serviva una grande Roma per riuscire nell’impresa di eliminare Ajax, la squadra olandese arriva a questa con ben 24 risultati utili, l’ultima sconfitta è arrivata proprio contro un Italiana. Momento delicato invece in casa Roma, con la Champions ora un po’ più distanze, la strada per andare in champions passa dall’Europa. Una gara che ovviamente vale tanto anche per Fonseca vista per ora la stagione deludente