Pompieri salvano uomo in un casolare senza luce e acqua

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta in un prolungamento di via Acquafredda, nel comune di Caiazzo, su richiesta dei Servizi Sociali comunali, già presenti sul posto insieme al personale sanitario del 118 per un soccorso a persona.

Giunti sul luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo di 66 anni, privo di conoscenza e riverso a terra nei pressi della propria abitazione, esposto al sole e alle elevate temperature. L’abitazione è situata all’interno di un’area boschiva, raggiungibile esclusivamente attraverso una strada sterrata, particolarmente impervia e dissestata.

Dopo che il personale sanitario del 118 è riuscito a rianimare l’uomo, i Vigili del Fuoco hanno prestato la necessaria assistenza alle operazioni di soccorso, utilizzando il modulo antincendio boschivo, unico mezzo idoneo a raggiungere l’abitazione. L’uomo è stato quindi trasportato fino all’ambulanza e successivamente trasferito in ospedale per le cure del caso.

Si evidenzia che l’abitazione dell’uomo è priva dei servizi essenziali di energia elettrica e acqua potabile ed è accessibile esclusivamente con mezzi fuoristrada, circostanza che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

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