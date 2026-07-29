Pompieri salvano uomo in un casolare senza luce e acqua

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta in un prolungamento di via Acquafredda, nel comune di Caiazzo, su richiesta dei Servizi Sociali comunali, già presenti sul posto insieme al personale sanitario del 118 per un soccorso a persona.
Giunti sul luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo di 66 anni, privo di conoscenza e riverso a terra nei pressi della propria abitazione, esposto al sole e alle elevate temperature. L’abitazione è situata all’interno di un’area boschiva, raggiungibile esclusivamente attraverso una strada sterrata, particolarmente impervia e dissestata.
Dopo che il personale sanitario del 118 è riuscito a rianimare l’uomo, i Vigili del Fuoco hanno prestato la necessaria assistenza alle operazioni di soccorso, utilizzando il modulo antincendio boschivo, unico mezzo idoneo a raggiungere l’abitazione. L’uomo è stato quindi trasportato fino all’ambulanza e successivamente trasferito in ospedale per le cure del caso.
Si evidenzia che l’abitazione dell’uomo è priva dei servizi essenziali di energia elettrica e acqua potabile ed è accessibile esclusivamente con mezzi fuoristrada, circostanza che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.
Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta in un prolungamento di via Acquafredda, nel comune di Caiazzo, su richiesta dei Servizi Sociali comunali, già presenti sul posto insieme al personale sanitario del 118 per un soccorso a persona.