La scuola, illusioni e realtà: Il nuovo libro di Giuseppe Santabarbara edito da Brignoli Edizioni

La presentazione del libro si terrà oggi a Caserta, presso il Circolo Nazionale di Piazza Dante, il giorno 05 dicembre p.v. alle ore 17,30.

Il libro di Giuseppe Santabarbara, che è stato docente e dirigente scolastico, delinea un quadro generale relativo all’alfabetizzazione nel nostro Paese e al peso che ha sulla vita sociale, sottolineando l’indifferenza e la deresponsabilizzazione dei principali agenti educativi, società e famiglia.

È sotto gli occhi di tutti che la scuola attraversa, però, un momento difficile, dovendosi barcamenare tra un’esigenza di acculturazione e di formazione e la richiesta continua di interventi educativi intesi a fronteggiare impulsi negativi che risultano, per i giovani, più persuasivi e permissivi.

L’autore entra nello specifico delle problematiche che investono, interrogano, coinvolgono e, a volte, travolgono la scuola. Si va dalla riflessione sulla didattica e sulle nuove tecnologie, allo strumento della valutazione, all’importanza di riportare il docente ad essere promotore e accompagnatore della crescita psicofisica e culturale degli alunni. Lascia poi una provocazione che è – al tempo stesso – soluzione e utopia.

Il testo è un approfondimento e un confronto con una scuola in cui si ripone la speranza di soluzione delle problematiche sociali ed educative dei giovani di oggi. Un succedersi vertiginoso di norme e decreti, spesso “fatti male” ed incompleti. L’autore traccia un percorso, apre una finestra per scrutare e intravedere un futuro per la scuola, che segua la formazione dei giovani, in equilibrio e armonia tra identità personale, protagonismo e impegno sociale.