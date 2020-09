La serie D rinuncia alla disputa della Coppa Italia per questa stagione

In questa stagione non ci sarà la coppa Italia neanche in serie d, la scelta è quella di evitare le competizioni per questa stagione. Anche la Lega Pro ,qualche settimana fa, ha deciso che la coppa Italia di categoria non avrà luogo per mancanza di tempo. Oltre alla Coppa Italia in serie D come anche in lega pro, bisogna ancora complicare i gironi, che però dovranno aspettare l’esito del ricorso di Bitonto e Picerno. Il Gladiator dovrà aspettare dunque almeno due settimane prima di poter tornare in campo, sempre se l’inizio del campionato non sarà rinviato