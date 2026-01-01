La Serluca assessore all’agricoltura. Gli auguri dell’IRVAT

Gli auguri dell’IRVAT a Maria Carmela Serluca, Assessore all’agricoltura della RC

L’IRVAT, Istituto per la Promozione e la Valorizzazione dei Prodotti Regionali si congratula per la nomina di Maria Carmela Serluca adAssessore Regionale all’Agricoltura.

Il presidente Ciro Costagliola, unitamente al C.d.A, dell’Istituto formulano i più vivi auguri di proficuo lavoro alla neo assessore, che guiderà un settore strategico e di grande importanza per lo sviluppo economico, sociale e ambientale della Regione Campania. L’esperienza, le capacità e le competenze consentiranno all’assessore di raggiungere risultati lusinghieri per la valorizzazione del comparto agroalimentare e del territorio regionale. L’Istituto, che da 50 anni opera nell’ambito della promozione e valorizzazione dei prodotti regionali, con la costituzione del Cluster Turismo Enogastronomico Campano, una rete che associa oltre 65 attori – tra cui la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – del settore pubblico e privato, legati da bisogni e complementarità nel perseguimento di obiettivi socio-economici comuni che mira a salvaguardare, valorizzare e promuovere il turismo enogastronomico Campano. La realizzazione del cluster, iscritto all’euroclaster dell’UE, in sinergia con l’assessorato, consentirà di creare strumenti comuni di lavoro per la definizione di strategie integrate e la valorizzazione delle specifiche potenzialità agro-alimentari, culturali, economiche, turistiche.