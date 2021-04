Giornata di recuperi in lega pro, oggi infatti si recuperavano le gare tra Ternana e Cavese e Monopoli-Palermo. Se da una parte la Ternana ne ha fatto ben 7 alla Cavese, dall’altra si è visto un finale di partita incedibile, il Palermo che era andato in vantaggio con Somma si è vista prima essere raggiunta a due minuti dalla fine da De Paoli, per poi prendere anche il gol del 2-1 di Viteritti. Una vittoria che rilancia i pugliesi in zona playoff