‘La valutazione immobiliare ai tempi del superbonus 110%’, questo il tema del seminario organizzato da Confcommercio Caserta in collaborazione con la Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari, l’ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e la società Mediapass Marketing Solution editrice della rivista ‘Quotazioni Metroquadro’.

L’incontro, che si svolgerà giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 9,30 nella sede di Confcommercio, in via Renella a Caserta, sarà riservato esclusivamente ai soci Fimaa nel rispetto delle normative anti covid. Tutti gli interessati potranno tuttavia seguire il seminario in diretta sui social attraverso la pagina Facebook ‘Fimaa Campania – Distretto di Caserta’. Una opportunità per gli agenti immobiliari per approfondire gli aspetti tecnici, giuridici e gestionali del superbonus alla luce di tutte le ultime novità. Sul tema previsti infatti gli interventi dell’ingegner Gentile – che relazionerà sulla verifica dei requisiti di accesso al superbonus energetico e sismico e sull’importanza delle certificazioni dell’immobile – e dell’ingegnere Suppa che interverrà invece sulle differenze esistenti tra le unità funzionalmente indipendenti, quelle mono e plurifamiliari e anche sulla rilevanza della corretta identificazione dell’immobile tra proroghe e scadenze. La sessione si aprirà con gli indirizzi di saluto del presidente di Fimaa regionale, Vincenzo De Falco, del presidente di Fimaa provinciale Salvatore Aiezza e del presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco. ‘Siamo felici della collaborazione sempre più attiva con la Fimaa – ha dichiarato il presidente Sindaco – che rappresenta la più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia e siamo certi che incontri come questo possano contribuire a creare nuovo sviluppo e nuovo indotto nel settore’. Riflettori accesi giovedì anche sulla rinata collaborazione tra la Fimaa e la rivista ‘Quotazioni Metroquadro’ che si occupa della valutazione immobiliare di tutta la provincia di Caserta. Su questo tema interverrà l’editore Pietro Ciavola. ‘Per noi agenti immobiliari la ripresa di questa collaborazione storica con la rivista Metroquadro è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato al riguardo il presidente Salvatore Aiezza – perché ci consentirà di offrire un servizio al territorio di grande utilità. I valori immobiliari sono alla base del mercato residenziale e commerciale e rappresentano anche un segnale di orientamento per le aziende a posizionarsi con successo nelle città’.