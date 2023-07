L’Accademia dei Talenti fa il pieno di medaglie al FIDS

Maddaloni – Continua a mietere successi ovunque partecipi L’Accademia dei Talenti di Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo. I loro allievi nel settore delle danze latine primeggiano sempre portando alto il nome della scuola e il nome di Maddaloni.

Quest’anno la loro partecipazione al FIDS, il più importante campionato italiano della danza sportiva, non è certo passata inosservata. I campionati si sono tenuti a Rimini dal 6 al 16 luglio, un evento a cui partecipano scuole da tutta Italia. Gli atleti, circa 90 mila quest’anno, gareggiano in 5 piste per cui la selezione non è certo semplice né scontata. Ciò nonostante diverse sono state le atlete dell’ Accademia dei Talenti che hanno raggiunto semifinali su oltre 240 atlete per ogni categoria e ben 6 le medaglie conquistate di cui 4 ori, un argento e un bronzo.

Complimenti quindi per i 4 ori a Maria Ignarra nella categoria 15/16 latin Style classe C; 1 argento per Vincenzo de Siena e Menaly Pascariello nella categoria 12-13 danze latine classe B2 ; 1 argento e 1 bronzo per il gruppo LATIN DREAM che porta a casa ben due titoli nazionali .

Inoltre sono arrivati finalisti youth A DANZE LATINE la coppia già nota per aver conquistati altri titoli italiani ed europei, Giulia Carangelo e Michele Suppa .Orgogliosi e felici loro ma soprattutto ovviamente i loro maestri che vantano tali titoli e possono senza dubbio affermare che la loro è L’Accademia dei Talenti di nome e di fatto.