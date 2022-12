L’Accademia dei Talenti regala prestigio e successi internazionali a Maddaloni

Maddaloni – La città calatina si è sempre distinta in competizioni sportive di tante discipline a vari livelli. Oggi grazie alla professionalità e all’impegno dei maestri Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo, Maddaloni può vantare podi e medaglie di caratura internazionale anche nella danza . Si sono appena conclusi infatti ad Atene i campionati mondiali di IDO, World Latin Style Campionship, a cui hanno partecipato, riscuotendo traguardi in varie discipline, gli allievi dell’Accademia dei Talenti. Visti i risultati, talenti di nome e di fatto. Ce lo comunica con orgoglio misto ad emozione la loro maestra, Luana Di Lillo. E noi, con altrettanto orgoglio e ringraziandoli per aver portato così in alto il nome della città, vi riportiamo i nomi dei ballerini che hanno partecipato ai campionati di Atene e le medaglie che hanno conquistato.

In primis, le soliste che nonostante la loro prima esperienza all’ estero si sono fatte valere: Alba Guzzo , Lucia Ardolino , Federica Costantino ,di nuzzo Mariapia , Raffaela Cipriano, Francesca Pia della Valle, Giulia Carangelo arrivata in semifinale 12 atlete su 130 con i denti e con il cuore fino alla fine. Raffaela Cipriano nei 24 su altrettanto atlete in paso doble. Alba Guzzo, Federica Costantino ,Lucia Ardolino , di Nuzzo Mariapia e Francesca Pia della Valle atlete in Italia classe B, si sono cimentate in una categoria Open ballando con atlete di categorie superiori e nonostante ciò sono state gantastiche ,ritrovandosi nelle 48 atlete su 130. Applausi ancora per i fantastici ragazzi della Formation latin Adult che si aggiudicano il titolo di VICE CAMPIONI DEL MONDO 2022 per la categoria latin Style : Michele Suppa, Americo Nobile , Rosa Vertuccio , Martina Vigliotta , Ilaria Bifulco ,Elisa de Lucia , Rita Pia Magliocca, Ylenia de Crescenzo , Teresa Bucciero, Giada Pettorossi , Carangelo Giulia , Cipriano Raffaela , di Nuzzo Maria pia, Ardolino Lucia , Guzzo Alba , della Valle Francesca pia ,Costantino Federica.

Ancora complimenti a tutti loro: il ballo è disciplina, sport, socializzazione e anche sano agonismo. Una palestra di vita. Ad maiora