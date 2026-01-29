L’acqua torna potabile anche per l’abitato Maielli – Priori.

Pertanto, sulla base di tali comunicazioni il Sindaco Andrea Pirozzi, con l’ordinanza N.16 del 29/01/2026 ha disposto la revoca della precedente ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari nelle località Maielli e Priori, ordinando contestualmente all’Ente gestore del servizio idrico integrato ITL s.p.a. di continuare il monitoraggio presso tutti i punti di prelievo del territorio di Santa Maria a Vico con cadenza settimanale per un periodo di ulteriori 30 giorni e di provvedere alla contestuale tempestiva comunicazione degli esiti dei campionamenti.

Con tale ordinanza si da quindi atto che, dall’esito delle comunicazioni dell’ARPAC e dell’Asl competente, l’acqua è a tutti gli effetti potabile e utilizzabile per il consumo umano sull’intero territorio comunale di Santa Maria a Vico, compreso l’abitato Maielli – Priori.

Soddisfatto, il Sindaco Andrea Pirozzi ha dichiarato: “Dopo numerose diffide, solleciti e tavoli tecnici, oggi ci giunge finalmente la lieta notizia che tanto aspettavamo. L’intervento da noi richiesto a gran voce ed effettuato dall’ente gestore sul tratto della rete idrica di Via Maielli e Via Priori ha dato risultati positivi sui valori del parametro “Nitrato” che rendevano l’acqua non adatta al consumo umano poiché oltre i limiti di legge. Oggi quei valori sono rientrati, come certificato dall’ASL e dall’ARPAC e possiamo finalmente ritirare la precedente ordinanza. L’attenzione però resta alta. Contestualmente, nella medesima ordinanza quest’oggi emanata, abbiamo richiesto all’ente gestore di continuare il monitoraggio su tutti i fontanini del territorio comunale al fine di continuare ad avere sotto controllo la situazione della potabilità dell’acqua e al meglio tutelare la salute pubblica dei cittadini di Santa Maria a Vico“.