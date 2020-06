Ladri si introducono in un abitazione con marito e moglie a Capua

CAPUA – Ieri sera, in tarda serata, dei ladri si sono introdotti in diversa abitazioni in via Brezza a Capua. I ladri, muniti di passamontagna, hanno sfondando con delle spranghe di ferro le finestre di una casa in cui erano presenti marito e moglie. La donna è stata tenuta in ostaggio mentre il marito ha consegnato ai ladri tutti i preziosi che avevano in casa. Con la refurtiva i ladri sono scappati. Allertate le forze dell’ordine che sono alla ricerca dei malviventi. Stando alle lamentele dei cittadini, questa non è la prima volta che accadono cose del genere e le forze dell’ordine non sono operative al fine di prevenire questi furti.