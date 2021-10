“L’Afghanistan, le donne, l’universo”, domani a Capua la poesia contro sessismo, guerra e violenza

L’Afghanistan, le donne, l’universo. Centomila poesie contro sessismo, guerra e ogni violenza.

Questo il tema centrale della maratona poetica di 100 Poets for Change, cento poeti per il cambiamento, organizzazione internazionale che ogni anno, in questo periodo, propone eventi di sensibilizzazione attraverso la poesia.

La tappa scelta è Capua, dove domani, giovedì 28 ottobre, alle ore 18.30 l’Accademia Palasciania presenterà un reading poetico presso la chiesa di San Salvatore a Corte.

L’evento, presentato da Marco Palasciano, fondatore dell’Accademia, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, e vedrà una staffetta in versi sul palco per permettere a chiunque, dilettante o professionista, di declamare qualcosa scritto di proprio pugno.

Ad inaugurare l’evento anche un’introduzione sul tema affidata a Maria Stella Eisenberg, autrice di Stupro di guerra, poemetto del quale verrà presentato qualche estratto.

L’iniziativa, che rientra nel Patto per la Lettura di Capua Città che legge, è in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua Festival, Capua Sacra e Cose d’interni libri.