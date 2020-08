” L’Angelo degli Ultimi” si attiva per regalare un Ambulatorio Medico ai senza tetto

CASERTA. L’ Associazione “ L’ Angelo degli Ultimi“” della quale è Presidente Antonietta D’ Albenzio si prepara ad una nuova avvincente gara di solidarietà . Come è noto, da qualche tempo l‘Amministrazione Comunale di Caserta ha deciso di sottoscrivere un patto di collaborazione con l’ Associazione della D’Albenzio affidando alla stessa la gestione di una struttura di Via Mondo per farla adibire ad un centro di prima accoglienza a favore dei clochard e delle persone senza tetto.

Da quel giorno Antonietta D’albenzio e altri volontari dell’ Associazione si sono messi a lavoro trasformando la casa di via Mondo in una vera e propria eccellenza casertana. Piu’ di 60 pasti al giorno distribuiti sul territorio o direttamente in sede alle persone indigenti ,oltre a questo, doccie, vestiti e ospitalità notturna il tutto nel pieno rispetto delle regole Anti-Covid.

Ora Antonietta D’Albenzio , fortemente sostenuta dal consigliere comunale di Caserta Andrea Boccagna, è pronta ad una nuova sfida . Da Settembre prossimo infatti stà organizzando una grossa gara di solidarietà per regalare alla struttura un vero e proprio Ambulatorio Medico che rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta per una realtà’ casertana capace di accorciare le distanze fra chi ha bisogno di aiuto e chi ha voglia di donare.

Noi di Belvederenews daremo il nostro contributo in termini di visibilità e seguiremo con attenzione l’ evolversi dell’ iniziativa che , inutile dirvi, riteniamo di enorme spessore sociale.