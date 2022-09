L’angolo del lettore/ Vincenzo Restivo consiglia “Densità” di Raffaele Notaro

Pubblicità elettorale

Per il numero di settembre della rubrica “L’angolo del lettore” lo scrittore Vincenzo Restivo recensisce il “Densità” di Raffaele Notaro, Mondadori editore

Recensione

Gabriele vive la sua lingua intima, resta prigioniero della sua stessa pragmatica, tra le pieghe sconce di lessemi tronchi e sbilenchi. Vive, Gabriele, la dicotomia dell’escluso. Perché è un ragazzino e ai ragazzini si dà poco il beneficio del dubbio e poi c’è da aggiungere che Gabriele è autistico, quasi come a infierire con un bisturi su una ferita infetta.

Filippo invece è l’unico amico di Gabriele, uno di quei ragazzi volti ,dalla vita stessa ,alla vittoria ,lui di una bellezza tonica, austera, invidiabile.

Ma poi Filippo muore e , per quanto è vero che socialmente si cerca sempre di rifiutare la verità sebbene ovvia , la colpa di tutta questa verità scomoda ricade sempre su chi è più facile sfogare repressione, chi, come Gabriele, ha solo colpa di essere ai margini di una società che considera incongrua anche la sua stessa amicizia con Filippo.

Una storia difficile , quella di Notaro, che scava a fondo nei cunicoli dell’animo umano, ne estrapola le viscere e le mostra come trofei di ipocrisia al lettore che accoglie, sgomento, e ne fa lezione e tesoro.

La storia è un coro denso di realtà in cui l’occhio del narratore è un osservatore acuto, che non perde occasione di utilizzare le sue preziose doti aforismatiche e illustrarci così, – senza nessun giudizio ma solo col pretesto di (di) mostrare quanto il retaggio e l’individualismo possano offuscare la visione e farci perdere la strada-, il mondo terribile delle realtà di periferia.

Del resto cattivi non si nasce, ci si diventa con l’esperienza e la paura.

Quella del giudizio, soprattutto. E dell’ignoto.

Da leggere.