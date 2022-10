L’angolo del lettore/ Vincenzo Restivo consiglia “Titanio”

Per il mese di ottobre della rubrica di letteratura “L’angolo del lettore” lo scrittore Vincenzo Restivo recensisce “Titanio” di Stefano Bonazzi, edito da Alessandro Polidoro editore

“Bonazzi ha un’eredità nobile, quella indispensabile alla sopravvivenza narrativa di certe storie. Conosce King, Ridley, J.T.Leroy, Merico, Ammanti e se ne fa portavoce.

E per quanto l’influenza letteraria sia evidente, spesso volutamente palpabile, è pur vero che uno degli scopi di ogni narrazione è la contaminazione.

L’eredità è contaminazione. E ce lo spiega bene in questo suo ultimo lavoro che, oltre a essere un interessante tributo alla letteratura di genere, è anche la dimostrazione di una penna che non ha paura di osare e quindi si muove, coraggiosa e impavida negli anfratti più scuri della nostra società.

Sono del parere che autori come Bonazzi, figli di una sperimentazione letteraria che prende dal Gore alcuni aspetti e dal dirty realism, altri, utilizzino questo patrimonio storico al meglio delle loro capacità, sacrificando una visibilità mainstream per accogliere realtà più scrupolose e selettive. È ( purtroppo è per fortuna), in Italia, un compromesso per conservare l’onestà narrativa e la dedizione a una strada che, almeno da noi, resta ancora troppo (e inspiegabilmente) in sordina.

Stavolta ci racconta di Fran, ragazzino che vive con la sua famiglia di freaks nella Ciambella, un quartiere periferico dimenticato da Dio, dove l’assenza di regole ha generato la terribile cappa della disumanità.

E Fran, in questa disumanità ci cresce, costretto a subire le angherie violente della sua stessa famiglia. E la violenza diventa consuetudine quando è l’unica realtà disponibile.

Fran è l’esempio lampante di come i luoghi in cui cresci, per quanto si è predisposti a un temperamento più mite, inevitabilmente, per sopravvivenza, ti (de)formano.

E deformano anche spesso la stessa verità, quando l’immaginazione resta l’unica opzione d’evasione da un incubo permanente e imposto.

Le immagini raccontate sono quadri espressivi (forte è l’inflessione verso le arti visive dell’autore). Suggestiva la scena della donna – quasi l’evocazione malevola di una fadista lusitana, o la Dolphin Blue del Ridleyano The Reflecting Skin-che annega un feto nelle acque torbide del mare.

Non un libro per tutti ( e direi che va bene). Storie come queste hanno bisogno di una comprensione che vada oltre le ipocrisie statiche di molte narrative moderne.

Un libro per chi vuole mettersi in gioco. Senza dubbio.

Un tesoro tutto da scoprire, nascosto in un relitto ossidato dalla salsedine, lì su una spiaggia dove in pochi hanno il coraggio di metterci piede.