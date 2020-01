L’anno nuovo tra tradizione e innovazione dei dolci delle feste. Incontro-confronto alla Pasticceria Charlot di Cardito

CARDITO (NA) – Da pochi giorni sono terminate le feste ma lo spirito di innovazione per preservare la tradizione della pasticeria partenopea non si è fermata, anzi ci si sta adoperando già per le proposte dolciarie del nuovo anno. Cosi che esperti del settore si sono incontrati, evento organizzato da una nota emittente locale, presso la Pasticceria Charlot di Cardito, che a visto protagonisti del confronto, tra gli altri, il Maestro Pasticciere Giampiero CASTALDO con tutto il suo staff, il Giornalista Franco CAPASSO e il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Rosario LOPA.

Il pasticciere Castaldo si è fatto promotore per la elaborazione e studio di diverse ricette innovative per valorizzare panettoni artigianali della tradizione partenopea per il nuovo anno. Valorizzare la pasticceria identitaria attraverso il gemellaggio tra le produzioni di eccellenze del mezzogiorno, grazie anche alla capacità di trasformazione dei nostri maestri pasticcieri, e una corretta e giusta informazione, possono rappresentare un volano di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del mezzogiorno.



Cosi il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli Rosario Lopa.