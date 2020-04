L’appello di Zannini: lunedì ordiniamo tutti pizza, pasti e panini a domicilio magari con tanto di selfie su FB

Mondragone.È l’appello del consigliere regionale Giovanni Zannini che rivolgendosi a tutti i cittadini della provincia di caserta, ha sollecitato a ordinare, lunedì prox, pizze, pasti e panini a domicilio.

Che il 27 aprile prossimo sia ricordato come la giornata di una ripartenza alla grande per queste attività che per circa 60 giorni (al pari di molte altre) sono restare chiuse. È il segno che la fase 2 sta iniziando e procederà nel segno di una riapertura progressiva ma in sicurezza per lavoratori e utenti finali.

Qui di seguito troverete una sintesi semplice semplice del protocollo di sicurezza …e degli orari di prenotazione e consegna a domicilio …mi sembra un giusto compromesso per una graduale ripartenza capace di garantire, al contempo, sia la sicurezza dei cittadini che quella dei lavoratormascherine e guanti (se compatibili con l’attività)…vietata tuta protettiva e copri scarpe…necessaria una sanificazione prima di aprire…disinfezione quotidiana dei locali..consegna con uso di contenitore termico..guanti e mascherine per il fattorino..prenotazione e consegna dalle 16.00 alle 23.00..pulizia dei locali dopo le 23.00