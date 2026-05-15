L’Aragona Smav è Campione Regionale! Battuto Scafati in una finale da brividi!

SANTA MARIA A VICO ( CE) – Il settore propaganda ha i suoi nuovi re: sono i ragazzi dell’Aragona Smav Under 14, che ieri hanno scritto una pagina indelebile della storia sportiva di Santa Maria a Vico, conquistando il titolo di Campioni Regionale Propaganda.

Nella struttura sportiva di Basket di Torre Annunziata, in una cornice di pubblico delle grandi occasioni, la compagine aragonese ha superato i pari età della Proloco Scafati Basket, con il punteggio finale di 57 a 54. Un risultato che, seppur combattuto fino all’ultimo secondo, premia la squadra che più di tutte ha dimostrato solidità e carattere: l’Aragona ha infatti condotto il match dal primo all’ultimo minuto, resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari con una maturità sorprendente per la categoria.

Una vittoria di gruppo

Il successo porta la firma di coach Ciro Morgillo, capace di plasmare un gruppo coeso e tecnicamente preparato. Al fischio finale è esplosa la gioia sul parquet, condivisa con il Dirigente Gennaro Valentino, visibilmente emozionato per un traguardo che dà lustro all’intero movimento cestistico locale, e con gli assistenti coach Nello Diglio e Filippo Pascarella.

Questa vittoria non è solo un trofeo in bacheca, ma il simbolo di un progetto sportivo sano che mette al centro la crescita dei giovani. Per Santa Maria a Vico è un giorno di festa: il futuro del basket aragonese è in ottime mani.

Ma i veri eroi della giornata sono loro, i dodici ragazzi che hanno lottato su ogni pallone. Ecco la rosa dei campionai regionali Under 14 Propaganda, che ha alzato la coppa:

* De Lucia Antonio (#22)

* Festa Roberto (#48)

* Patrelli Enrico (#06)

* Pinelli Lorenzo (#34)

* Pipiciello Filippo (#17)

* Ruotolo Giovanni (#87)

* Ventrone Alessandro (#02)

* De Lucia Yoseph (#23)

* Diglio Michele (#08)

* Ferraro Christian (#24)

* Vigliotti Vincenzo (#30)

* Matalune Giuseppe (#03)

Gli altri atleti a completare il roster: Balletta Emanuele, Balletta Eugenio, De Lucia Giovanni, Fazio Mirko, Ferrara Manuel, Giannino Ferdinando, Pascarella Raffaele, Piscitelli Benedetta, Romano Andrea, Sgambato Stanislao, Sistro Giuseppe Paolo, Ventrone Michele.