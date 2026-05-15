“Elvanie Nimbona si veste d’Azzurro, per l’atleta di Pomigliano d’Arco il sogno diventa realtà.”

Per la prima volta nella sua carriera, Elvanie Nimbona indosserà la maglia della Nazionale italiana.

L’atleta della Caivano Runners è stata infatti convocata per la Coppa Europa dei 10000 metri, in programma il 23 maggio 2026 a La Spezia, sulla pista del Centro Sportivo Montagna. Una convocazione che ha il sapore della storia, della rivincita e della realizzazione di un sogno custodito per anni. Da dicembre 2025 cittadina italiana, Nimbona raggiunge oggi il traguardo che desiderava sin da quando arrivò in Italia giovanissima, appena diciannovenne, portando con sé speranze, sacrifici e il talento di una ragazza destinata a lasciare il segno. Questa chiamata in azzurro rappresenta il terzo capitolo della sua intensa storia umana e sportiva: una vicenda vera, fatta di cadute e rinascite, di silenzi, lavoro e determinazione, così forte da sembrare la sceneggiatura di un film drammatico dal lieto fine. Ora, dal 23 maggio, con i 10.000 metri in pista, si apre il quarto capitolo: “Il sogno che si avvera”. Un capitolo che promette di essere tra le più belle pagine sportive e umane dell’atletica italiana recente. Nimbona farà parte della spedizione azzurra composta da 14 atleti, sette uomini e sette donne, in una nazionale di altissimo livello. Tra i convocati spiccano nomi prestigiosi dell’atletica italiana come Nadia Battocletti, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale nei 10.000 e bronzo iridato nei 5000 metri. Nel settore maschile figurano invece Iliass Aouani, bronzo mondiale e primatista italiano di maratona, e Yeman Crippa, fresco vincitore della Maratona di Parigi. Per Elvanie Nimbona non è soltanto una convocazione. È il punto d’incontro tra identità, sacrificio e appartenenza. È la conferma che i sogni, anche quelli più difficili, possono davvero trovare la strada per diventare realtà.