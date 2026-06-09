“L’archeologia si racconta”: dalla ricerca sul campo ai luoghi nascosti della memoria, le iniziative della SABAP

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento promuove un programma diffuso di iniziative dedicate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio, attraverso aperture straordinarie, incontri pubblici, attività divulgative e percorsi di approfondimento.

Le iniziative, distribuite tra le province di Caserta e Benevento, accompagneranno il pubblico dentro i luoghi della ricerca e della conservazione, offrendo occasioni di confronto diretto con archeologi, studiosi e funzionari impegnati quotidianamente nelle attività di tutela. Un programma a cura del Soprintendente

“La città ritrovata”: la Domus di via Bonaparte apre al pubblico

Il 12 giugno, dalle ore 9 alle 13, sarà eccezionalmente aperta la Domus di via Bonaparte a Santa Maria Capua Vetere. L’iniziativa, curata dal RAF Archeologia Antonio Salerno con la responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerca Mariangela Mingione, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’U niversità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, consentirà ai visitatori di entrare nel vivo delle attività di rilievo, studio e ricostruzione digitale della domus romana e del contesto urbano dell’antica Capua.

Il percorso illustrerà le diverse fasi della ricerca, dal rilievo diretto e strumentale alla documentazione scientifica, fino alla digitalizzazione e alla restituzione grafica tridimensionale delle strutture archeologiche. Un’esperienza che unisce ricerca scientifica, alta formazione universitaria e divulgazione pubblica, coinvolgendo studenti dei corsi di Conservazione dei Beni Culturali e Archeologia e Storia dell’Arte nell’ambito delle attività coordinate dalla professoressa Paola Carfora.

“Memorie monumentali”: apertura straordinaria del Mausoleo della Conocchia

Sempre il 12 giugno, dalle ore 15 alle 18, sarà possibile visitare il Mausoleo della Conocchia, un’apertura straordinaria realizzata in collaborazione con il Comune. L’iniziativa, curata dal RAF Archeologia Antonio Salerno e da Mariangela Mingione, offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire uno dei monumenti funerari più suggestivi e identitari del territorio casertano, testimonianza preziosa della monumentalità romana e del rapporto tra archeologia e paesaggio.

“Dialoghi sull’archeologia beneventana”: tutela, ricerca e valorizzazione a confronto

Il 12 giugno, dalle ore 11 alle 12.30, l’Abbazia del Santissimo Salvatore di San Salvatore Telesino ospiterà “Dialoghi sull’archeologia beneventana”, incontro dedicato alle principali attività di tutela archeologica condotte nel territorio sannita dai funzionari della SABAP Caserta e Benevento.

Nel corso dell’iniziativa, i funzionari archeologi della Soprintendenza Domenico Ferraro, Simone Foresta, Andrea Martelli e Francesco Matteo Martino illustreranno esperienze, metodologie e risultati delle attività svolte durante l’ultimo anno, con particolare attenzione agli interventi legati ai grandi cantieri pubblici e alle strategie di valorizzazione del patrimonio archeologico. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto con il pubblico sulle sfide della tutela contemporanea e sulle nuove prospettive della ricerca archeologica nel territorio beneventano.

“Archeologia in corso”: il patrimonio si racconta sui social

Le Giornate Europee dell’Archeologia vivranno anche nello spazio digitale. Il 13 giugno la Soprintendenza proporrà infatti “Archeologia in corso”, un racconto diffuso sui canali social istituzionali Facebook e Instagram, con contenuti dedicati ai luoghi della ricerca, alle attività di tutela e alle operazioni che quotidianamente consentono di restituire voce e significato al patrimonio archeologico.

Attraverso brevi contributi video e fotografici, il pubblico sarà accompagnato dietro le quinte del lavoro archeologico, in un percorso ideato e voluto dal Soprintendente Mariano Nuzzo con i contributi della funzionaria archeologa Geltrude Bizzarro, dei funzionari e dell’Ufficio Comunicazione della SABAP.

“Regina Viarum”: aperture straordinarie nell’area archeologica di Mondragone

Il 13 e il 14 giugno, dalle ore 8 alle 13, sarà inoltre aperta l’area archeologica di Mondragone, coordinata dal funzionario responsabile Domenico Oione con il supporto del personale AFAV dell’Ufficio Archeologico di Mondragone, in collaborazione con il Comune. L’iniziativa offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere un importante contesto archeologico attraversato dalla Via Appia Regina Viarum, inserito in un paesaggio di grande valore storico e ambientale, rafforzando il legame tra patrimonio culturale, territorio e comunità locali.

Il Soprintendente Mariano Nuzzo ha dichiarato: “Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano un’occasione fondamentale per condividere con i cittadini il lavoro che quotidianamente viene svolto sul territorio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico. Attraverso aperture straordinarie, incontri e attività divulgative vogliamo mostrare non soltanto i luoghi della storia, ma anche le professionalità, la ricerca e l’impegno che consentono di custodire e trasmettere questo patrimonio alle future generazioni. L’archeologia è conoscenza, partecipazione e costruzione di identità collettiva”.