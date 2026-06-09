PIU’ DI 15.000 PARTECIPANTI AL FANTASY DAY A VILLA BRUNO

Più di 15.000 partecipanti hanno animato la tre-giorni più fantastica d’Italia: il Fantasy Day che si è concluso nelle scorse ore a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano e che ha visto tanti ospiti importanti, tra cui il famoso doppiatore Flavio Aquilone. La fila per il Meet&Greet a lui dedicato è iniziata alle 6 del mattino e ha animato la città con fan di ogni età dai costumi incredibili. L’appuntamento con il Fantasy Day, arrivato alla sua diciannovesima edizione, è organizzato dall’Associazione Altanur, che già è al lavoro per celebrare il prossimo anno il ventennale. Il presidente Roberto Germano ha parlato degli obiettivi futuri: “Il Fantasy Day si conferma come una realtà consolidata sul territorio che intende perseguire i suoi obiettivi: veicolare cultura, aggregare persone rafforzando l’inclusione, ampliare le tante collaborazioni qualificate già esistenti, curare non solo la propria Community ma far sì che il territorio ne possa beneficiare ancor più a livello turistico e di indotto. Inoltre, vogliamo creare un importante spazio culturale e artistico in cui tutti possano esprimersi liberamente alimentando le proprie passioni e scoprendone di nuove. Già per il mese di ottobre 2026 per la IV edizione del Fantasy Day Film Festival stiamo progettando un innovativo festival cinematografico dedicato al fantasy con forti contaminazioni e ‘connessioni’; questo per essere fedeli alla principale ‘mission’ dell’Associazione ALTANUR che, ricordiamo, è nata nel 1997. La fine del 2026 sarà dunque scoppiettante e aprirà la strada ai tanti eventi del 2027 che vedrà tornare il Fantasy Day a inizio Giugno per una incredibile ventesima edizione”.

Entusiasta anche il sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone che su Instagram scrive: “Si è appena conclusa la tre giorni del Fantasy Day a Villa Bruno, un appuntamento che ancora una volta ha dimostrato la sua straordinaria capacità di attrarre migliaia di persone a San Giorgio a Cremano, provenienti non solo dai comuni vicini ma anche da diverse regioni d’Italia. Grazie all’impegno e alla passione dell’associazione Altanur, questa manifestazione si è confermata un punto di riferimento nazionale per gli appassionati del mondo fantasy, del cosplay, dei giochi di ruolo e di tutto quell’universo fatto di creatività, immaginazione e condivisione che riesce a coinvolgere persone di tutte le età. Per tre giorni Villa Bruno è stata vissuta in ogni suo spazio: dal parco alla Fonderia Righetti, fino al Museo Civico, dove si sono svolte attività, laboratori, incontri e sessioni di gioco che hanno animato l’intero complesso monumentale. Migliaia di giovani e famiglie hanno scelto di trascorrere qui il loro tempo, trasformando la nostra città in un luogo di incontro, cultura e divertimento. È questa la San Giorgio a Cremano che ci piace: una città capace di fare turismo attraverso eventi di qualità, di attrarre visitatori e di coinvolgere nuove generazioni che, con la loro energia e il loro entusiasmo, contribuiscono a far vivere non solo Villa Bruno ma l’intero territorio”.

Foto e video sulle pagine social dell’evento:

https://www.facebook.com/reel/2198206077643142?locale=it_IT

https://www.instagram.com/reel/DZRolEAAbix/