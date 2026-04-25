L’arte in cucina. La frutta realistica di Antonio Pesola

Antonio Pesola, pasticciere maddalonese, nel suo laboratorio, ha unito gusto e fantasia con un nuovo progetto.

Cuoco, pizzaiolo, pasticciere ed autore del libro “Mangia con amore”, ricette per cuori e stomaci felici, sta portando avanti questo nuovo progetto in cui, come sempre, emerge la sua bravura e la sua smisurata passione per la cucina.

Competenze, tecnica, pazienza, precisione e conoscenza degli abbinamenti giusti: sono questi gli ingredienti della frutta realistica, un concentrato di dolcezza e bellezza.

L’arte dell’illusione visiva incontra così l’arte pasticcera per dare vita, a Maddaloni, a questa tendenza che dilaga nei buffet più eleganti, affascina lo sguardo e seduce il palato. Da moda social alle pasticcerie di tutta Italia, simbolo di creatività e precisione tecnica.

Tutti i frutti, ma in particolare pere e limoni, dolci trompe‑l’œil che imitano alla perfezione l’aspetto di frutti veri, sorprendenti opere d’arte commestibili hanno in genere un guscio sottilissimo di cioccolato bianco e burro di cacao, aerografato per riprodurre la texture naturale della buccia; un cuore morbido di mousse, creme o gelée di frutta, calibrato per restituire un sapore autentico e non solo un effetto scenico e una costruzione interna che unisce tecnica francese e tradizione italiana, con inserti che richiamano i profumi del territorio.

Antonio Pesola ha fatto sua questa sfida, reinterpretandola con sensibilità artigianale e attenzione al gusto. E ci ha annunciato, in esclusiva, che metterà a disposizione la sua maestria per chi vorrà dedicarsi a questa arte. A breve infatti partirà un corso, tenuto da lui stesso, per imparare a creare la frutta realistica.

“Ogni pezzo nasce da un lavoro meticoloso. Il risultato è un dolce che inganna l’occhio ma non il palato: un equilibrio tra estetica e gusto che sta conquistando un pubblico sempre più ampio. La frutta realistica, infatti, non è solo un prodotto da vetrina: è un’esperienza, un piccolo spettacolo che inizia con il celebre crack del guscio e prosegue con la morbidezza del ripieno.” ci ha dichiarato entusiasta ed orgoglioso.In un panorama in cui la frutta realistica è diventata un fenomeno virale, spesso criticato per eccessi estetici o qualità altalenante, il lavoro di Antonio Pesola si distingue per cura artigianale, materie prime selezionate e una ricerca costante dell’equilibrio tra forma e sostanza.

Provare per credere. Si può ordinare la frutta realistica contattando questo recapito: 376 2971339