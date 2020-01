L’ASSEMBLEA DI SOCIALISMO DEL XXI SECOLO SI CONCLUDE A SOMMA VESUVIANA.

Di Tacco Di Ghino

Somma Vesuviana- Il coordinatore regionale del “Socialismo XXI Secolo” il sindacalista della UIL, Ciccio Barra, dopo un intenso e costruttivo dibattito decide di demandare ai rispettivi organi statuari di Salerno, Napoli, Benevento, Avellino e Caserta l’ organizzazione provinciale del movimento.

Per Terra di Lavoro, ci penserà , insieme ad altri compagni, il professore Nello Salzillo, docente presso la Ragioneria di Santa Maria Capua Vetere. Anche San Prisco ha risposto presente con l’ adesione al “ Socialismo XXI secolo” di alcuni compagni e compagne del posto.

L’obbiettivo finale è di giungere alla Epinay di Genova , previsto per quest’ anno, con tutte le strutture regionali e provinciali pronte a decidere il futuro del Socialismo in Italia. Questo movimento è nato nel 2016 grazie al gruppo “Socialisti in movimento” di Angelo Sollazzo, Roberto Biscardini, Gerardo Labellarte e Aldo Potenza.

Francesco Barra ,coordinatore regionale del ” Socialismo XXI Secolo” ,è già’ proiettato verso un Congresso con i suoi iscritti da dove dovrebbe partire l’ impulso all’ azione dei Socialisti in tutta la Regione Campania. Per ora l’ unico dato certo è quello che i Socialisti del XXI Secolo non si presenteranno alle prossime Elezioni Regionali in Campania ma daranno sicuramente il loro apporto a candidati che hanno un passato limpido, lineare e di fede socialista.

Ad Aldo Potenza, Giuseppe Giusti e Ciccio Barra l ultimo invito:” La nostre fede nella storia del PSI vi impone di portare tanta pazienza e compiere tutti i tentavi con il gruppo dirigente guidato da Enzo Maraio per la riunificazione di tutti i socialisti d’Italia, mettendo a parte rancori e risentimenti personali”.