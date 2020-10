L’assessora Adele Vairo in visita all’ Istituto Comprensivo Vanvitelli

Proseguono le visite istituzionali alle scuole del capoluogo, avviate il primo giorno di scuola dal sindaco Carlo Marino. Oggi l’assessora alla Pubblica Istruzione Adele Vairo è stata accolta dalla dirigente Rosaria Prisco nel plesso di Casola dell’Istituto Comprensivo Vanvitelli. Scuola che ospita alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado e che è stata oggetto di interventi di edilizia leggera per adeguare la struttura alle nuove norme anti Covid-19.

“Ho verificato personalmente – ha spiegato l’assessora Vairo – la qualità e la funzionalità dei lavori che il Comune di Caserta ha realizzato in tempi rapidissimi. Con l’assessore all’Edilizia Scolastica Alessandro Pontillo, i dirigenti comunali di settore, i tecnici, abbiamo lavorato con tanto impegno per restituire alla città una scuola sicura per l’inizio dell’anno scolastico. È stato bello verificare la soddisfazione della dirigente Prisco, che tanto si è battuta per restituire a questo territorio un plesso sicuro. Un risultato che vede Scuola ed Amministrazione lavorare in sinergia, unite per un impegno concreto sul territorio”. La mattinata si è conclusa con la visita di don Valentino Picazio, parroco di Casola ed anima dell’Eremo di San Vitaliano. “Anche con lui – ha aggiunto Adele Vairo -ci rincontreremo presto per costruire percorsi di vivibilità e cultura che ci consentano di superare serenamente questo anno complicato. Insieme ci riusciremo”.