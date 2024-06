L’associazione ‘A Casa di Lucia’ presente al corteo storico del Real sito di San Leucio.

Ieri sera, nel corso dell’evento storico ‘Corteo storico San Leucio’ non poteva mancare l’associazione culturale ‘A casa di Lucia”.

Da sempre promotrici di cultura, la Presidente dell’associazione Assunta Aulicino, il

Vicepresidente Marco Catapane e l’associata Donatella Pasquariello, si sono cimentati nella lettura di alcuni componimenti poetici delle leggi emanate dal Re Ferdinando IV di Borbone ai cittadini Leuciani.

Accompagnate dal pianoforte e dalla suggestiva scenografia naturale del Belvedere sono stati declamati, davanti a centinaia di persone, gli articoli voluti dal Re Borbonico, in un’atmosfera surreale e suggestiva.

La presidente dell’associazione ‘ A casa di Lucia’ emozionata al termine dell’evento, ha ringraziato, attraverso chi scrive, la Presidente del “Corteo Storico Di San Leucio” Anna Ommeniello ed il suo consorte nonché il presidente della Proloco di San Leucio Domenico Villano, affermando “di essere profondamente grata verso chi ha permesso all’associazione di essere presente in un contesto di valorizzazione culturale di tale livello, riuscendo in questo modo a far sinergia tra associazioni improntate sulla cultura e la trasmissione dei saperi.”

Un evento che ha visto non solo l’affluenza di numerose persone intente nel riscoprire i valori e le tradizioni folkloristiche del territorio, ma che ha dato modo alle associazioni presenti sul territorio di riuscire a far sinergia ed unirsi abbracciando gli stessi scopi e finalità.

Ad Maiora.