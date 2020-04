L’associazione Post chiede di fare chiarezza sulla questione buoni spesa a Casal di Principe

CASAL DI PRINCIPE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Post, presieduta da Roberto Fusciello, che chiede chiarezza al Comune di Casal di Principe sulla questione “Buoni spesa”: In seguito a numerose segnalazioni pervenute da cittadini in merito a ritardi ed errori riguardanti l’approvazione della graduatoria degli aventi diritti ai buoni spesa e la successiva erogazione degli stessi, considerato che il decreto del governo (Dpcm soccorso alimentare) aveva carattere di urgenza e verificato anche l’andamento in altri comuni con popolazione e problematiche associabili a quelle di Casal di Principe.

L’associazione Post – Officina Politica, intende chiedere alla Giunta comunale se vi siano stati motivi di natura organizzativa o amministrativa nella gestione, tali da giustificare questi ritardi e chiedere delucidazioni in merito al criterio adottato che nei fatti ha lasciato fuori dalla prima distribuzione diversi aventi diritto rendendo necessario il ricorso a fondi comunali per compensare tali richiedenti, prolungando ulteriormente i tempi e sottraendo risorse all’ente diversamente destinate in precedenza.

Si richiede inoltre un report delle domande presentate, scartate in prima verifica, di quelle ammesse in seguito al

ricorso ed il numero totale dei buoni consegnati con relativa tabella economica, divisa tra fondi ministeriali e fondi

comunali, delle somme totali impegnate”.