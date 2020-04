Due compagnie teatrali trasmettono su Facebook due splendide commedie

CASERTA – Ai tempi della pandemia da COVID-19 fare arte, spettacolo in genere, risulta assolutamente impossibile causa le stringenti restrizioni che il Governo ha messo in atto per contenere il diffondersi dell’epidemia. Diversamente dal passato, però, la tecnologia ci viene incontro grazie alla rete. Così due compagnie teatrali hanno deciso di venire incontro alle migliaia di fan trasmettendo in streaming su due siti Facebook due note commedie: “Natale in casa…Cupiello” che si terrà Domenica 26 aprile 2020, con inizio alle ore 20.30, in prima visione ed in proiezione unica verrà trasmessa eccezionalmente dalla “Compagnia Stabile Teatro Ester” sulla propria pagina FACEBOOK: “Compagnia Stabile Teatro Ester”.

La pièce eduardiana, che ha fatto il giro del Mondo grazie all’indimenticabile interpretazione di Eduardo, porta la firma per la Regia di Maria Autiero. Mentre Venerdì 24 aprile 2020, con inizio alle ore 21.00, sempre in prima visione ed in proiezione unica, verrà trasmessa sulla pagina Facebook della Compagnia “Teatro Izzo”, la commedia brillante: “GEPPINO & FILOMENA…QUANTE MAZZATE”.

Per quanto riguarda gli attori della Commedia “Natale in casa Cupiello” sono:

Alberto Pagliarulo…………Luca Cupiello

Rosaria Russo……………..Concetta, sua moglie

Fausto Bellone…………..Tommasino, loro figlio, detto “Nennillo”

Ivana D’Alisa………………..Ninuccia, la figlia

Ermete Ercolano…………..Nicola, suo marito

Antonio Vitale……………….Pasquale, fratello di Luca

Emilio Salvatore……………Vittorio Elia

Marcello Cozzolino……….Dottore

Patrizia Doria……………….Carmela

Ester Benedetto……………Olga Pastorelli

Raffaele Marino…………….Luigi Pastorelli

Giovanni Ciaramella………Alberto

Raffaele Filetti………………Raffaele

Alessia Ferraro……………..Maria

Costumi di Maria Pennacchio; Sarta Rosaria Scognamiglio; Scene R. Norma e Rosaria Russo; Luci e audio Antonio Minichini

“Quando decisi di mettere in scena Natale in casa Cupiello la prima domanda che mi posi fu con quali occhi possiamo guardare ad una commedia che ha già detto tutto grazie al suo più famoso interprete? La risposta mi arrivò immediata dalla parte dell’autore! Chiesi agli attori di spogliarsi di tutto e guardare ai personaggi dalla parte dell’autore leggendo tra le righe e approfondendo lo spessore psicologico dei personaggi. Non so se ci sono riuscita lascio allo spettatore l’ardua sentenza”.

Gli attori della commedia brillante “Geppino&Filomena…quante mazzate” per la regia di Ernesto Cunto, sono: (in ordine alfabetico): Fausto Bellone, Domenico Coppa, Ernesto Cunto, Rossella Di Lucca, Carmen Di Mauro, Gianni Gabriele, Clementina Gesumaria, Amedeo Mattiello, Teresa Perretta, Teresa Petrillo, Direttore di scena Andrea De Lucia; Costumi di Laura Bertozzi; Audio e luci: Danilo Bellone; Scenografia: Gennaro Ferrara; Direttore di sala: Lino Piscopo; Video di Onstage – Felice D’Andrea

Il 35enne Fausto Bellone, Direttore artistico Compagnia Teatrale “Non Solo Sipario”, è uno dei più noti attori, regista e autore del teatro della provincia casertana.

L’attore ha partecipato alla sitcom “Settecento Napoletano” che racconta in maniera ironica e surreale il periodo storico della rivoluzione Napoletana tra il 1798 e il 1799 quando Ferdinando e Carolina fuggono in Sicilia a causa dell’avanzata francese che vuole portare la Repubblica a Napoli, sognata ed appoggiata dai tanti Giacobini che si trovano in città. La sitcom, che andò in onda lo scorso ottobre 2019, venne trasmessa sulle emittenti televisive: Canale 8 – Televomero – TV Luna – Julie Italia – Più Enne – Tele A.