Laura Morante a Caserta.Grande successo al Teatro Parravano

Di Linda Rea

Dopo una lunga pausa, dovuta alla pandemia, sono ripartite diverse attività culturali, come gli spettacoli teatrali.

E anche a Caserta si è ripartiti alla grande, con lo spettacolo ” Io Sarah, Io Tosca” che ha visto protagonista una straordinaria Laura Morante, nei giorni 29, 30 e 31 ottobre.

L’opera, presentata da Nuovo Teatro, diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, è ispirata a Sarah Bernardt e al suo rapporto con Victorien Sardou e con il personaggio di Tosca.

Sarah è cinica e sentimentale, spregiudicata e sognatrice, superstiziosa e impavida, vulnerabile e battagliera, tanto gelosa della propria privacy quanto insaziabilmente avida di celebrità e, soprattutto forse, di amore.

Un personaggio difficile, come ha raccontato Laura Morante al salotto culturale nel Foyer di Caserta.

Lo spettacolo è stato bellissimo, entusiasmante per alcuni versi, 140 minuti di monologo che non risulta mai scontato.

Con la regia di Daniele Costantini, la musicista Chiara Catalano (voce e pianoforte) e una

Laura Morante, che ha una forza e tenacia particolare che ti tiene incollato alla poltrona come pochi, sono state assicurate tre serate di grande spessore, che continueranno con i prossimi eventi teatrali previsti