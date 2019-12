Lavori non autorizzati a Gricignano d’Aversa, segnalazione del Consorzio Asi alle Forze dell’Ordine

GRICIGNANO D’AVERSA – A seguito di sopralluoghi effettuati tra il 24 e il 27 Dicembre 2019, nell’area industriale di Aversa Nord (via della Stazione-Gricignano d’Aversa), sono state riscontrate anomalie su un terreno sito nei pressi di una zona già oggetto di provvedimento di sequestro.



Sull’area interessata risultano visibili le tracce di lavori di scavo e movimentazione terra, realizzati sia sulle fasce di rispetto prospicienti la Eco Transider; che nell’adiacente lotto di terreno, a vista non infrastrutturato.

Tutti i detti lavori, come peraltro rilevato dagli Uffici consortili, non sono stati autorizzati dal Consorzio ASI, né risulta che in relazione agli stessi sia a tutt’oggi stata presentata alcuna richiesta in tal senso.



Il fatto è stato già tempestivamente segnalato dal Consorzio ASI alle forze dell’ordine.