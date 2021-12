LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA SUI VACCINI AI BAMBINI

Si prosegue per quanto concerne il ciclo delle varie vaccinazioni per quel che concerne il COVID 19, le cui dosi dovrebbero essere somministrate anche a coloro che hanno meno di diciotto anni, giovani adolescenti ma anche bambini.

Su quanto sta accadendo per quel che concerne le vaccinazioni il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, che si vanno a riportare di seguito “Sono 1500 le prenotazioni registrate sulla piattaforma regionale e destinate alle vaccinazioni per i bambini della fascia di età tra i cinque e gli 11 anni. Dal 16 dicembre si partirà con la somministrazione in strutture dedicate perché, come ha spiegato questa mattina a margine di una conferenza stampa, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è preferito dedicare ai più piccoli delle strutture a parte rispetto alle vaccinazioni destinate agli adulti. Il presidente della Campania ha commentato anche l’episodio avvenuto ieri davanti al teatro San Carlo a Napoli dove si è registrato un assembramento ma ha fatto notare De Luca, erano tutti con la mascherina ed ha espresso preoccupazione per il focolaio di Capri”