Le dichiarazioni di uno degli ex candidati a sindaco

Ecco di di seguito le dichiarazioni di uno dei candidati da questa tornata elettorale “È stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile. Non una battaglia di testimonianza però, ho sperato di andare al ballottaggio e ci ho lavorato un anno. E ora sono molto dispiaciuto per non essere stato compreso. Quando non si raggiunge l’obiettivo per cui ci si è spesi, bisogna dirlo”. Questo quanto dichiarato da parte del leader di Casertakest è, Ciro Guerriero, candidato a sindaco di Caserta, il quale, parla della sconfitta con la testata giornalistica, Belvederenews.it I dati pressoché ormai definiti sulla Capitale dicono che sarà ballottaggio tra Marino PD e il leghista Zinzi «non faremo apparentamenti, non sarebbe onorevole. La nostra lista civica ha raccolto consensi da sinistra, dal centro, da destra», dice Guerriero.E quindi nessuna indicazione? Deciderò nei prossimi giorni, ma sul mio voto personale e senza contropartita, non voglio nessuna ombra e sospetto che si possa pensare a alleanze in cambio di quiete», risponde.«Probabilmente» dirà per chi intende votare al ballottaggio, ma non darà indicazioni di voto. «La mia indicazione di voto sarà del tutto personale e non sarà della lista che rappresenta».Tornerà a fare il dottore in fisioterapia. Ma pensa già alla prossima sfida. “Rivendico con orgoglio un risultato che è stato comunque importante, perché è un voto pulito e senza ombre”.