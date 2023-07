Le eccellenze del Sud a Villa Signorini tra arte, enogastronomia e sorrisi

Una serata all’insegna dell’identità e del piacere di stare assieme in nome di Partenope

Abbiamo ricevuto l’invito come direttore di Belvederenews e come presidente nazionale dei Comitati Due Sicilie, di partecipare all’evento Eccellenze del Sud, avvenimento a cura dell’Associazione culturale Terronian Project , progetto fortemente voluto da Sarah Ancarola in arte Shara, un’idea che ho visto personalmente germogliare più di 11 anni fa, quando incontrai l’artista napoletana, in una riunione, un delle tante, con altri esponenti del meridionalismo, meeting pianificato nel tentativo di dare una svolta al nostro desolato territorio, e già dal quel primo momento si scorgeva in lei, la determinazione e la volontà di volere fare affiorare questo suo proposito, possiamo dire dopo ciò che ho scorto ieri sera, che Shara al secolo la mia carissima amica Sarah Ancarola, è andata oltre ogni più rosea previsione.

Da una valutazione da 0 a 10 oserei aggiungere oltre la doppia cifra anche la lode

Una serata magica, in un contesto elegante, che ha permesso agli invitati di sentirsi avvolti da mille gentilezze e da tante meravigliose iniziative, ottimo il cibo, ottima la performance artistica, con la bravissima Nunzia Schiano su tutti.

Era per l’esattezza la 9ª edizione del Premio Eccellenze del Sud, quella di ieri, giovedì 27 luglio, nel seducente giardino di Villa Signorini a Ercolano.

A condurre la kermesse, alla già citata Nunzia Schiano e anche Maria Bolignano, coadiuvate dalla giornalista Lorenza Licenziati .

Vale la pena spendere ancora due parole per l’altro protagonista, che ha reso fattibile l’evento, e parlo dal Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, perfetto e cordiale padrone di casa, per l’occasione, che ha fatto da sponda a Shara che a sua volta ha dato il meglio del suo repertorio di artista, sul palco, dilettandoci con la sua inconfondibile voce.

Il menu degustazione è stato ideato da Salvatore Di Matteo

L’evento come dicevamo, ha radici lontane, a partire dal 2012, il cui slogan è “Un sogno che ha la voce del Sud“. Il progetto, infatti, ambisce a dare protagonismo ai mille talenti del Meridione, non solo d’Italia.

I premiati di questa edizione sono stati il PM Catello Maresca, suggestive le immagini che scorrevano sullo schermo, mentre veniva premiato, immagini dell’arresto del boss Zagaria, da parte del magistrato; il prof. Giulio Tarro per la categoria Ricerca e Medicina, persona coraggiosa, che ha avuto modo di conoscere in un convegno anni fa, nella splendida cornice di San Leucio presso Caserta; il dott. Alfonso Ruffo, fondatore del quotidiano Il Denaro, per la categoria Giornalismo; l’autore; lo stilista Nino Lettieri per la categoria Moda; il dott. Vincenzo Cirillo per la Politica attiva e innovativa sul territorio; poi un susseguirsi di emozioni, prima l’attore Gianni Parisi, ultima sua gemma quel Gerlando Levante della serie Gomorra, per la categoria Attore; la storica Azienda Duecci di Simona Colonna per la categoria Artigianato e Impresa; il pizza-chef Antonino Esposito per la categoria Enogastronomia; in chiusura il premio al Maestro Nino Buonocore, colonna sonora vivente della mia generazione, il suo garbo, la sua musica sono un dono prezioso che Napoli deve proteggere e custodire, come si usa fare con le opere preziose, il premio ricevuto è stato quello per la categoria Musica.

Con Nino Buonocore

E’ stata senza alcun dubbio una serata all’insegna dell’identità e del piacere di stare assieme nel nome di Partenope