Le foto all’interno. Il tetto dell’ex ricovero Landolfi va messo in sicurezza

Maddaloni. L’ ex ricovero Landolfi, in via Ponte Carolino, nel centro storico di Maddaloni, da anni abbandonato completamente, urge di essere messo in sicurezza.

Lo storico edificio, di proprietà dell’ASL ha ospitato uno dei primi ospedali di Maddaloni. Negli anni poi è diventato quella che oggi chiameremmo una RSA, una casa di riposo per anziani. Questo fino a che non è stato chiuso e da allora inutilizzato. Depredato nel corso del tempo, oggi versa in condizioni di incuria ed abbandono totale.

Il tetto non esiste più e, per evitare che ci piovesse dentro, tempo fa, a detta di alcuni residenti della zona, sono stati spesi parecchi soldi per ricoprirlo con una tettoia di alluminio. Questa tettoia va continuamente messa in sicurezza. Ne parlammo di recente, quando il 21 novembre, a causa del vento forte rischiava di volare via. Furono allertati anche la Polizia Municipale locale e i Vigili del fuoco per un intervento chiaramente provvisorio. Le forti piogge di questi giorni hanno ulteriormente destabilizzato questa precaria copertura che rischi di diventare un serio pericolo.

Da qui l’appello accorato di alcuni cittadini a mettere in primis in sicurezza la struttura e p, successivamente, a procedere per un’operazione di ristrutturazione. Uno spazio così ampio ben si presterebbe a molteplici usi e non si perderebbe un pezzo importante di patrimonio storico ed architettonico della vecchia Maddaloni.