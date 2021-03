Le foto. Grande successo del Plogging Day l’inizativa di primavera di Plastic Free

Maddaloni. La zona rossa che proibisce di organizzare raccolte e il vento incessante a 60 km/h non ha fermato la nuova iniziativa di Plastic Free, che conferma come volere è potere e se vogliamo un mondo pulito e libero dalla plastica dobbiamo rimboccarci le maniche.

E Maddaloni, primo comune Plastic Free, non poteva mancare al Plogging day, un neologismo british che unisce plastic e jogging: letteralmente camminare raccogliendo plastica.

Come si fa? Maglia, busta, guanti e pettorina d’ordinanza scaricata al momento dell’ iscrizione nei giorni scorsi e si esce, si passeggia e si raccoglie la plastica che si incontra durante il percorso.

16 volontari stamattina a Maddaloni, tra cui anche bambini e intere famiglie hanno fatto una passeggiata nelle varie zone della città: centro storico, via Appia, via Feudo. Qualcuno si è spinto sui sentieri in collina che conducono al castello.

Bottino del giorno: 43 bustoni che ogni volontario porterà a casa per smaltirlo nel giorno indicato dalla raccolta o portarlo al centro di conferimento temporaneo. Percorsi in totale oltre 5 km.

Il plogging ha riguardato tutte le regioni italiane. Con un pizzico di orgoglio segnaliamo che con le sue 43 buste Maddaloni è la città italiana che ha raccolto di più!

L’esercito blu cresce ogni giorno di più grazie alla voglia forte di vivere in u mondo migliore, partendo da piccoli gesti.

Guarda tutte le foto:

