Le foto. Il grande cuore degli alunni dell’istituto Da Vinci – Lorenzini di Caserta

LA VITA SI ARRICCHISCE DI OGNI GESTO E AMORE DONATO.

Quest’anno l’ Istituto Comprensivo da Vinci – Lorenzini di Caserta, guidato dal Dirigente prof. Mario Nocera, in occasione del Santo Natale, ha voluto donare un sorriso alle persone in difficoltà.

La Scuola Infanzia – Primaria ha contribuito con la raccolta fondi e generi alimentari a favore della Caritas, le classi prime con giochi e libri per i piccoli ricoverati al reparto pediatria dell’Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

La Scuola Secondaria di 1° grado con la raccolta di dolci e giochi in collaborazione con il corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta. Piccoli gesti che aiuteranno a vivere un Natale più sereno a tutti.

Auguri