Le foto. Ripulita l’area verde di via Cornato. Chi ha provveduto?

Una settimana fa, più o meno, vi abbiamo mostrato, attraverso un reportage fotografico, dello stato di degrado ed in curia in cui si trova l’area verde di via Cornato, ancora di competenza privata di chi ha realizzato ii parchi adiacenti.

Ebbene, a distanza di una settimana, come potete vedere dalle foto che seguono, l’area è stata totalmente ripulita. Certo i marciapiedi rotti, i cestini divelti, gli alberi spezzati sono ancora lì, ma almeno è stata tolta tutta l’immondizia e sistemato il prato.

Chi ha provveduto? Lo ha fatto a sue spese il signor Giulio, titolare del bar prospiciente, che già in passato si è preoccupato di ripulirla e di far tagliare l’erba. Il senso civico e la voglia di vivere in modo dignitoso ha sopperito alle mancanze di chi avrebbe dovuto farlo.