Le OO.SS. FILT CGIL – FIT CISL – UIL UIL sottoscrivono Verbale di Accordo con il Consorzio Logistica

CASERTA – E’ stato siglato nella serata di venerdì, 20 marzo 2020, il Verbale di Accordo con il Consorzio Logistica che opera con diverse Cooperative all’interno della Piattaforma Logistica Pac 2000 Conad di Carinaro. Un accordo ed un impegno nel rispetto dei Criteri di Sicurezza dei lavoratori e degli Ambienti di lavoro all’interno della Piattaforma Logistica del Settore Alimentare che rifornisce i tanti Supermercati in Campania.

Costituito il Comitato con le RSA e l’Azienda per la Sorveglianza sulla Sicurezza ed eventuali ulteriori iniziative, atte al contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid 19.

Ecco, di seguito il testo dell’Accordo sottoscritto dalle OO.SS.: Filt Cgil: Angelo Lustro, Tommaso Pascarella; Fit Cisl: Pasquale Federico; Uilt Uil: Gianfranco Spanò e le RSA.:

“In data 20 marzo 2020, alle 15.30 si sono incontrati in Modalità Video Conferenza:

Consorzio Logistica: Diego Bellopede

Filt Cgil: Angelo Lustro, Tommaso Pascarella

Fit Cisl: Pasquale Federico

Uilt Uil: Gianfranco Spanò

e le RSA.

Le parti si sono incontrate su richiesta delle OO.SS. rispetto all’applicazione del Protocollo Condiviso, del 14 marzo 2020, di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, anche rispetto ai DPCM e alle Ordinanze Regionali emanate.

Il Consorzio Logistika riferisce che ha attivato tutto quanto previsto per garantire la Sicurezza sia dei lavoratori che degli ambienti di lavoro, come riportato nella nota inviata alle OO.SS. con Pec il 18/03/2020, con un errore relativo all’orario di lavoro del turno che inizia alle ore 5.00 e non alle ore 6.00.

Le OO.SS. e le RSA fanno rilevare che, anche rispetto alla nota ricevuta, mancano DPI, quali le mascherine e che, solo in data odierna, si è provveduto alla fornitura nei bagni di sapone e di tovagliette che mancavano. I bagni, inoltre, non vengono puliti costantemente, con ripassi, e sanificati periodicamente. Inoltre, ci sono persone estranee, quali padroncini e autisti di linea, che accedono nelle aree non consentite.

Si fa rilevare, oltremodo, che le attività lavorative, quali la preparazione, spesso rende impossibile il rispetto della distanza minima di sicurezza prevista. Oltremodo le Rappresentanze Sindacali chiedono che venga posto qualcuno che sorvegli e vieti l’ingresso di estranei. Che venga, inoltre, valuta la possibilità di controllare, come previsto nel protocollo condiviso, all’entrata la temperatura corporea, che deve avvenire nel rispetto della disciplina della privacy vigente.

IL Consorzio riferisce che: I bagni sono puliti da un socio lavoratore addetto alle pulizia più volte nel giorno ed in particolare ogni due ore. Che durante la pulizia, se carente, riforniti del detergente per le mani e le tovagliette

monouso. Ad ogni modo, già da domani, il Consorzio si adopererà al controllo sulle attività svolte per la pulizia

dei bagni, mettendo in piedi meccanismi di monitoraggio e controllo da definire Al personale esterno già non è consentito l’accesso, solo un socio lavoratore si interfaccia con gli autisti, che comunque non accedono ai locali. Ma anche per questo aspetto, già da domani verranno implementati meccanismi di monitoraggio e controllo ulteriori.

In merito alla misurazione della temperatura, il consorzio si è attivato contattando una ditta specializzata per il controllo della temperatura corporea, e presumibilmente da lunedì, verrà organizzata la misurazione della temperatura di tutti i soci lavoratori delle cooperative consorziate. Le parti, come previsto dal Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020, danno vita alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSA, due per ogni sigla sindacale, e del rappresentante del consorzio per conto di tutte le cooperative.

IL consorzio invita le OO.SS e le RSA a farsi parte attiva nel processo di sensibilizzazione dei soci lavoratori, convinto che non esistono protocolli e misure di sicurezza che azzerano il rischio, ma è essenziale la fattiva collaborazione di tutte le parti. Inoltre chiarisce che tutte le attività di lavoro prevedono, per la loro natura, il rispetto delle misure minime di sicurezza e che, eventuali, assembramenti sono imputabili ad atteggiamento dei singoli che minano però l’equilibrio e la salute di tutti.

A tal proposito ritiene opportuno che la commissione sia parte attiva nella anche nella vigilanza e nello decidere le giuste contromisure da utilizzare come deterrente. Le Rappresentanze sindacali provvederanno, per quanto possa essere di loro competenza, a sensibilizzare i lavoratori al rispetto delle distanze minime di sicurezza e a quanto previsto dai decreti

ministeriali a riguardo.

Nel contempo le OO.SS. invitano il Consorzio e le Cooperative, operanti presso la piattaforma logistica del Pac 2000 A, ad informare adeguatamente il personale, riguardo il comportamento che deve adottare in materia di sicurezza. Il Consorzio precisa che, per una adeguata informazione dei soci lavoratori, già ha affisso volantini in bacheca ed in aree comuni, ma da domani si procederà a stampare volantini disponibili nell’area delle timbrature per il ritiro da parte di tutti i soci lavoratori.

La video conferenza termina alle ore 19.00. Si ritiene il presente verbale di incontro, letto, confermato e sottoscritto.

Il presente così condiviso viene inviato via pec a tutti gli interessati dal compilatore.