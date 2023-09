Lega Pro . Ennesima trasferta vietata ad una tifoseria

Ancora una volta una trasferta vietata, ancora una volta l’Italia dimostra come invece di voler risolvere i problemi si preferisce aggirare il problema. Questa volta vittima di questo atteggiamento davvero ridicolo sono i tifosi dell’Avellino. La ragione poi ancora più ridicola e cioè che visto Cje nella passata stagione ci sono stati dei problemi è meglio evitare il contratto tra tifosi…. Una scelta al quanto discutibile e che penalizza tutti. Come prima cosa penalizza lo spettacolo perché un derby senza entrambe le tifoserie non è divertente. Due obbliga alla persone che vanno in trasferta per divertirsi e sostenere là propria squadra a restare a casa per qualche imbecille. Noi speriamo che si troverà un modo per non dover penalizzare nessuno ed avere entrambe le tifoserie. Inoltre quello Che e successo per lunedì sera potrebbe avvenire di nuovo e a distanza di qualche giorno. Infatti domenica 17 è prevista la sfida tra Casertana e Benevento una sfida tra due tifoserie calde e rivali. Verrà vietata anche quella? Questo non possiamo saperlo ma la speranza è che in tutta Italia si cominci a voler davvero risolvere la questione. Risolvere però la questione vuol dire punire chi crea disordini non chi vuole andare allo stadio per sostenere i propri colori!