Lega Pro girone C. Una quattordicesima giornata ricca di sorprese

Tante risultati a sorpresa nell’ultimo turno del girone c. Partendo dalle gare del sabato ottima la vittoria del Catania che vince all’ultimo respiro la sfida contro la Turris, la decide un gol di Bouah al 97’. Pareggia la Casertana nello scotterò diretto contro il Crotone mentre continua a sognare il Picerno che sbanca Latina. Torna alla vittoria nel derby il Taranto Che supera per 1-0 il Brindisi. Nelle gare della domenica tant’è sorprese sopratutto nella parte alta della classifica. Il Monopoli con un clamoroso 3-0 supera il Benevento che perde un altra occasione. Le streghe però non sono l’unica li su a fallire L’Avellino perde il derby in casa contro il Giugliano. Mentre anche la capolista JuveStabia si deve fermare nell’altro derby contro il Sorrento non andando oltre lo 0-0. Insomma una giornata che nonostante non abbia visto la vittoria della Casertana comunque avvicina i falchetti ad Avellino e Benevento.